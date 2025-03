Ilgiorno.it - M5 in Brianza, 600 milioni di extracosti? “Al massimo 350”. Ecco perché i conti non tornano

Monza – “Ma quali 600diper il prolungamento M5! Sono al350 e altre centinaia disi possono recuperare eliminando due varianti di linea”. Gli attivisti dell’associazione HQMonza non hanno dubbi: “Sugliannunciati per il prolungamento di M5 sino al nord di Monza c’è qualcosa che non quadra”. Per esaminare la questione nel dettaglio, i cittadini attivi hanno costituito un “focus group“ composto da ingegneri, architetti e geologi e valutato i documenti e le notizie disponibili sul progetto. “In Consiglio regionale è emerso che peserebbero suialcune voci aggiuntive che invece, francamente, sono quasi tutte marginali e non possono certo aver determinato un incremento di 600di euro”, sostengono. Si tratterebbe dei 4 pozzi per l’acqua potabile da spostare (dal valore di 1 milione 200 mila euro), dei tetti verdi da realizzare sul deposito treni (che potrebbero valere intorno ai 3e 500mila euro), e una seconda compensazione ambientale con la sistemazione di un’area di 3,7 ettari per renderla adatta ad orti urbani, “per un costo stimabile alin 500mila euro”.