Lyon Harvey, il lusso di stupire

«La vera abilità del prestigiatore non consiste nella manipolazione di carte e oggetti, ma nella capacità di influenzare le menti e creare una realtà alternativa dove è il mago a stabilire le regole», ha scritto Gianrico Carofiglio ne Il passato è una terra straniera. L’illusionismo è, in effetti, una forma d’arte diversa da tutte le altre, perché racconta una realtà sconosciuta alla maggioranza delle persone. Prendi un anello, lo stringi nel palmo della mano e in un soffio sparisce. Uno schiocco di dita, e l’anello ricompare. Non si tratta di un inganno, come comunemente interpretato, ma di un’esplorazione estetica degli aspetti più misteriosi della vita, della rappresentazione scenica di prodigi soprannaturali che si concretizzano davanti ai nostri occhi increduli dopo migliaia di ore di allenamento.