Lupo | Il Venezia si esalta contro le big

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio, ex direttore sportivo del. Di seguito le sue parole alla radio.: “Il Penzo è sempre uno stadio caldo”Così l’ex ds: “Ilè una squadra che sile big, ha portato via punti ad Atalanta e Lazio e che ha pagato gli episodi. Poi il Penzo è sempre uno stadio caldo, il Napoli dovrà fare estrema attenzione. Conte starà battendo molto su questo tasto, c’è l’occasione ghiotta per sorpassare l’Inter a Bergamo. Le motivazioni degli azzurri dovranno fare la differenza, Conte starà insistendo molto su questo. Il Napoli deve fare il proprio cammino e non badare alle distrazioni o a fare calcoli sulle avversarie. Futuro Raspadori? L’exploit di quest’anno sarà sicuramente tema di discussione tra le parti a fine stagione.