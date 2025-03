Lanazione.it - Lupi, Fedagripesca Toscana: "Situazione fuori controllo, servono misure urgenti"

Firenze, 11 marzo 2025. "Il lupo sta colonizzando aree non tradizionalmente sue, avvicinandosi sempre più alle zone abitate e alle attività umane.drastiche eper contenerlo”. A dirlo è Ritano Baragli, vicepresidente diConfcooperative, dopo l’ultimo di una lunga serie di attacchi diin, avvenuto nei giorni scorsi a Firenzuola. "Un allevatore si è visto decimare il gregge in pochi giorni – ricorda Baragli - con 26 pecore uccise dai. Questo non è un episodio isolato, ma una realtà che colpisce con sempre maggiore frequenza gli allevamenti toscani”. "Fino a pochi anni fa – ricorda il vicepresidente di- era raro avvistare il lupo, mentre oggi lo troviamo lungo le strade, nelle pianure e in zone non boscate, creando una