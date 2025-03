Lanazione.it - Lungo viaggio verso la notte. Lavia e il dramma dei Tyrone. Tra amarezza, famiglia e lacrime

"Le vite degli uomini sono fatte di tenerezza e violenza. Di amore e disprezzo. Comprensione e rigetto. Die della sua rovina". Gabrieleporta in scena il capolavoro delturgo statunitense Eugene O’Neill, ‘la’, nella veste di interprete e regista. Sul palco insieme a Federica Di Martino,sarà alla Pergola da stasera a domenica, per raccontare un impietosonell’di un fallimento senza riscatto, immergendosi nella dolorosa intimità della, protagonista del più autobiograficodi Eugene O’Neill. Scritto tra il 1941 e il 1942, ‘la’, fu rappresentato per la prima volta a Stoccolma nel 1956 e vinse il Premio Pulitzer l’anno successivo, dopo la morte dell’autore. Si tratta di un’opera-confessione, in cui i membri di una– su tutti un padre e una madre – si accusano, si tormentano e precipitano sé stessi oltre ogni canone di umanità.