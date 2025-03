Liberoquotidiano.it - L'ultimo sondaggio: chi sale e chi scende in pochi giorni, non mancano le sorprese nelle cifre

Fratelli d'Italia resta il primo partito. Ma nel centrodestra c'è da registrare il balzo in avanti della Lega. Stando alle ultime rilevazioni di Youtrend, il partito guidato da Giorgia Meloni cala dell'1%. Ma resta al comando grazie al suo 28,2%. Restando nella maggioranza di governo, alle spalle di FdI troviamo Forza Italia. La formazione politica di Antonio Tajani conquista lo 0,2% e si attesta così al 9%. Dietro c'è il Carroccio, che balza in avanti dello 0,5% e si piazza così all'8,5%. Infine, Noi Moderati chedello 0,2% e si attesta allo 0,9%. Spostandoci dalle parti del centrosinistra, troviamo il Partito democratico sempre al comando delle opposizioni. Elly Schlein conquista lo 0,3% ecosì al 23,1%. Subito dopo c'è il Movimento Cinque Stelle all'11,6%, in crescita dello 0,2%.