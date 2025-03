Ilnapolista.it - Lukaku Raspadori, il Napoli trova la sua coppia del gol

Leggi su Ilnapolista.it

, illa suadel golIlè tornato a vincere dopo un febbraio molto complicato. Vittoria vitale, soprattutto vista la rimonta dell’Inter con il Monza e la roboante sconfitta inflitta alla Juventus da parte della Dea. Il primo tempo è praticamente un assolo partenopeo, che si chiude solo 1-0 per merito di un ottimo De Gea e per un po’ di imprecisione degli azzurri. Il secondo tempo segue la falsariga del primo fino a un certo punto,segna il 2-0 e sembra andare tutto per il meglio con grande tranquillità. Ma se le partite non le chiudi, le difficoltà sono sempre dietro l’angolo. Tant’è vero che Gudmundsson segna un gran gol su un super assist di Kean, e si rimane in bilico fino al novantaseiesimo, quando da un calcio d’angolo la palla sisui piedi di Ndour, che tira fuori un pallone che avrebbe potuto regalarci un’altra beffa dopo quelle delle trasferte romane.