Luis Enrique ci crede | Noi superiori speriamo anche fortunati Kvara? Mi piace ovunque

A poche ore dal match di Champions League tra Liverpool e Paris Saint-Germain, il tecnico dei francesiè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell’attesissima sfida valida il pass per i quarti di finale. Dopo aver perso all’andata per 0-1, al Psg servirà quasi un’impresa nella tana dei Reds.La conferenza di«Abbiamo analizzato la partita per vedere dove migliorare, la verità è che abbiamo fatto una partita completa, adesso andiamo ad Anfield con la nostra idea, l’obiettivo è vincere la partita», ha esordito.Poi ha aggiunto: «Ai giocatori ho detto quello che avrebbe detto ogni allenatore dopo una partita in cui abbiamo fatto di tutto per vincere.i nostri rivali hanno riconosciuto la nostratà, il risultato è stato il peggiore possibile: questo è il calcio, adesso è chiaro che in una competizione così èimportante esserenei momenti chiave,di esserlo stasera».