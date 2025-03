Ilfattoquotidiano.it - L’ufficio stampa a una dietista, i social media a uno skipper, ricche consulenze agli ‘amici di destra’: “Calabria Film Commission come un bottino politico da spartire”

Zero dipendenti, ma tanti consulenti. Ognuno secondo le proprie competenze? Leggere per credere: la direzione affidata al manager della società che si occupa di risorse idriche e rifiuti (casualmente è anche il capo di gabinetto del governatore),a una, ia uno. Tutti professionisti, se poi sono vicini al centrodestra il gioco è fatto: si chiama “”. A distribuire le carte, anzi gli incarichi, assieme ai soldi pubblici è la Regione, socio unico della Fondazione istituita nel 2005 per “la promozione del territorio regionale, la sua valorizzazione quale location per le produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e lo sviluppo del comparto industriale dell’audiovisivo locale”. Se queste erano le nobili intenzioni, che campeggiano ancora sul sito istituzionale di, la pagina web dedicata alletrasuda politica da tutti i pori.