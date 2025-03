Dayitalianews.com - l’Ue vuole creare dei centri fuori dall’Europa per espellere i migranti

L’Unione Europea valuta la creazione di “hub per i rimpatri” nei Paesi terzi, un’iniziativa che, secondo Bruxelles, si distingue nettamente dall’accordo tra Italia e Albania. La Commissione Europea ha presentato oggi un nuovo regolamento per istituire un Sistema europeo comune per i rimpatri, con l’obiettivo di rendere le procedure di espulsione più rapide ed efficienti in tutta.Un modello diverso dall’accordo Italia-AlbaniaTra le proposte incluse nella riforma, vi è la possibilità per gli Stati membri di stipulare accordi con Paesi terzi disponibili ad accogliereirregolari già destinatari di un ordine di espulsione. Tuttavia, il commissario europeo agli Affari Interni e alle Migrazioni, Magnus Brunner, ha chiarito che tale meccanismo è differente dal Patto tra Italia e Albania, che riguarda i richiedenti asilo.