Iltempo.it - L'Ue apre al modello Albania: hub in Paesi terzi. Solo le toghe remano contro

«La proposta introduce la possibilità di rimpatriare i cittadini dia un Paese terzo con cui esiste un accordo o un'intesa per il rimpatrio ("return hubs" ossia “centri di rimpatrio”)». È tutto in queste poche righe il cambio di strategia dell'Unione europea sui migranti. Una «conversione» che Ursula von der Leyen aveva già anticipato presentando il programma 2024-2029 in vista della ricandidatura alla presidenza della Commissione europea. Fra le priorità dell'Unione aveva infatti inserito la necessità di rafforzare i confini esterni aumentando illi con nuovi strumenti digitali e più agenti; Frontex,per fare un esempio, sarebbe dovuto crescere fino a 30mila unità. Non. «La Commissione proporrà anche un nuovo approccio comune sui rimpatri, con un quadro legale che li renda più veloci, semplici ed efficaci, mentre si continueranno a sviluppare relazioni condi origine e di transito» si leggeva nel programma di von der Leyen.