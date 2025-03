Secoloditalia.it - L’Ucraina dice sì a una tregua di 30 giorni. Rubio: “Ora la palla è nel campo di Mosca”. Gli Usa ripristinano aiuti e intelligence

Dopo otto ore di colloquio il tanto atteso round di colloqui a Gedda, in Arabia Saudita, tra Ucraina e Stati Uniti segna un esito positivo. Un incontro-fiume al termine del quale si apprende che Kiev accetterà un cessate il fuoco di 30con la Russia. L’annuncio è contenuto nella dichiarazione congiunta rilasciata da Kiev e Washington al termine delle trattative tra funzionari ucraini e una delegazione statunitense guidata dal Segretario di Stato, Marco. Si tratta del primo contatto bilaterale di alto livello dopo il disastroso incontro in diretta tv del 28 febbraio scorso fra Volodymir Zelensky e Donald Trump nello Studio ovale della Casa Bianca.L’incontro di GeddaLe delegazioni riunite in una sala del Ritz-Carlton della città saudita, hanno concordato – Kiev ha accolto la proposta Usa – unadi 30“immediata, ad interim che possa essere estesa con un accordo delle parti; e che è soggetta all’accettazione e all’attuazione da parte della Federazione russa” nella guerra iniziata con l’invasione delle forze russe il 24 febbraio del 2022.