Biccy.it - Lucio Corsi svela se è fidanzato e chi è Tommaso Ottomano

Leggi su Biccy.it

È passato quasi un mese da quandoha conquistato tutti al Festival di Sanremo con la sua splendida canzone Volevo Essere Un Duro e col duetto con Topo Gigio sulle note di Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu). E in questo periodo del cantautore toscano si sono un po’ perse le tracce. Ad eccezione di un’ospitata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, infatti, non è ha fatto il prezzemolino televisivo e il suo prossimo impegno sarà a Basilea, a maggio, quando rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest.Questa settimanaha però rilasciato un’intervista a Vanity Fair dove si è un po’ aperto e ha parlato della sua famiglia, dell’amore e di quella sfilata per Gucci fatta nel 2017 quando non era ancora famoso.“Se sono innamorato? No, non sono innamorato. Sto pensando solo al lavoro, ora sento il bisogno di stare libero, far quello che mi pare, non ho voglia di metter su famiglia.