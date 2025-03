Fanpage.it - Lucio Corsi: “Non sono innamorato e non penso al matrimonio, all’Eurovision non andrò a raccontar frottole”

Dopo il secondo posto a Sanremo,è pronto all'Eurovision e in un'intervista parla delle sue sensazioni a pochi mesi dalla partecipazione al contest: "Non l'ho mai seguito. Andremo come abbiamo fatto al Festival, come siamo noi in questo momento della nostra vita". E sulla sua vita sentimentale: "Non voglio metter su famiglia. Magari accadrà, ma non lo so, è una cosa che non mi interessa tanto".