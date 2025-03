Dilei.it - Lucio Corsi e l’amore: “Se sono fidanzato? Voglio essere libero”

Leggi su Dilei.it

Rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo,è riuscito a mettere d’accordo proprio tutti: il grande pubblico ne ama la spontaneità, mentre gli addetti al settore ne riconoscono la poetica e una forte impronta autoriale. Del pittoresco musicista toscano non si sapeva molto prima del suo arrivo all’Ariston: ma oggi, in vista dell’uscita del suo album e della partecipazione all’Eurovision con Volevoun duro,ha deciso di raccontarsi a tutto tondo in una lunga intervista. Riservando non poche sorprese.Con Volevoun duroha conquistato il cuore di milioni di Italiani, che, a sorpresa, lo hanno fatto arrivare sul secondo gradino del podio della kermesse. E il momento d’oro del cantautore toscano è solo all’inizio: in virtù del forfait di Olly, sarà lui a rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision, e sta per iniziare anche un tour che lo porterà in tutta la Penisola.