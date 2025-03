Lucio Corsi è fidanzato? Risponde lui e spiega chi è Tommaso Ottomano

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo aver incantato il pubblico al Festival di Sanremo con la sua canzone “Volevo Essere Un Duro” e aver regalato un momento di magia con il duetto con Topo Gigio sulle note di “Volare”,ha scelto di non cavalcare l’onda mediatica con continue apparizioni televisive. A eccezione di una partecipazione a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, il cantautore toscano è rimasto lontano dai riflettori, concentrandosi sul prossimo grande appuntamento della sua carriera: a maggio rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea.In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair,si è raccontato con sincerità, parlando della sua visione dell’amore e del futuro. “Se sono innamorato? No, non sono innamorato. Ora voglio essere libero, fare quello che mi pare. Non ho il desiderio di costruire una famiglia, per niente.