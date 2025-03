Ilgiorno.it - Luciano Muttoni, chi sono i due rapinatori assassini: non si conoscevano prima dell’omicidio, uno è aiuto-educatore

Leggi su Ilgiorno.it

Valbrembo (Bergamo) – Ucciso per rapinargli 50 euro - i contanti che la vittima aveva nel portafoglio – il telefonino e la sua Golf Volkswagen. C’è questo dietro l’omicidio di, 58 anni, avvenuto venerdì sera (ma il corpo è stato trovato domenica mattina) nell’appartamento dove viveva, in via Rossini a Valbrembo, una decina di chilometri da Bergamo. Due gli uomini fermati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo su disposizione del pm Ruggeri. Uno è un 25enne, italiano, D.S.D. residente a Bergamo, di fatto senza fissa dimora, con precedenti per spaccio e reati contro la persona e il patrimonio. È stato fermato domenica mattina a casa di un amico. Mentre puliva le scarpe dove c’erano ancora tracce di sangue ha avuto un cedimento e si è reso conto di quello che aveva commesso.