Liberoquotidiano.it - Luciana Littizzetto sfotte i caduti italiani: l'insulto a chi ha combattuto per la Patria

La battuta era infelice (l'interessata direbbe «faceva cagare»), uno schiaffo gratuito alle forze armate italiane, dipinte come un esercito eternamente allo sbando, abbonato alla sconfitta e buono solo a organizzare spaghettate e tornei di calcetto.però non deve abbattersi, malgrado le critiche contro di lei siano partite ad alzo zero. Per gli umoristi che non fanno più ridere, da qualche tempo si è aperta la strada della politica. Senza scomodare Donald Trump, che dopo il match alla Casa Bianca ha definito Volodymyr Zelenski «comico modesto», e restando nei nostri lidi, basta pensare a Beppe Grillo; cos'era prima di fondare il Movimento Cinque Stelle e cosa è diventato adesso. «Noinon siamo capaci di fare le guerre, facciamo cagarissimo a combattere, guardando i libri di storia si vede che, da Caporetto alla campagna di Russia, fino alla Grecia, sono più le volte che abbiamo perso», si sganascia l'attendente alla risata di Fabio Fazio, che invece non batte ciglio, neppure un «Lucianina, dai», a reclamare un po' di rispetto per i nostri soldati, specie quelli morti al fronte.