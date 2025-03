Lanazione.it - Lucca, arrivano nuovi varchi-telecamere nella Ztl del centro storico

, 11 marzo 2025 – In arrivoZtl del. E l’amministrazione ricorda ai cittadini l'assemblea pubblica del 12 marzo. Inizierà dunque a breve la fase di installazione deidispositivi elettronici che controlleranno in uscita il sistema della zona a traffico limitato deldie l'amministrazione comunale, come già annunciato, ha convocato un'assemblea per illustrare alla cittadinanza il nuovo sistema che prevede un potenziamento dellecon 14in uscita a cui prenderanno parte il sindaco Mario Pardini e l'assessore alla mobilità Remo Santini. L'appuntamento è per mercoledì 12 marzo alle ore 21 nei locali della casermetta del baluardo Santa Croce, con accesso dalla salita di piazzale San Donato (zona Pelleria), ingresso dalla passeggiata delle Mura urbane.