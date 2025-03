Oasport.it - Lotta, Aurora Russo conquista l’argento agli Europei U23. Godino ai piedi del podio

si ferma sul più bello, perdendo la finale mando comunque una preziosa meda d’argento nei 59 kg ai CampionatiUnder 23 diolimpica 2025, in corso di svolgimento a Tirana. La stella del movimento femminile italiano è stata sconfitta dall’enfant prodige azerbaigiana Hiunai Hurbanova, già capace di imporsi recentemente a soli 17 anni nella Ranking Series di Zagabria., olimpionica a Parigi 2024, non era mai salita sulnella rassegna continentale U23 (vantava un quinto posto nel 2023) e ha regalato alla spedizione azzurra la prima meda della manifestazione. La ventunenne piemontese, protagonista di un ottimo cammino ieri nella fase di qualificazione (con tre successi di fila), ha ceduto ai punti per 4-0 a Hurbanova nel match con in palio il titolo.