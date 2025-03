Linkiesta.it - L’orrendo attacco del propagandista russo contro Pina Picierno

Il giornalista eVladimir Solovyev ha attaccato duramente con una sequela di insulti aberranti la vicepresidente del Parlamento Europeo, dopo che quest’ultima aveva chiesto la cancellazione della sua partecipazione al programma di Massimo Giletti “Lo stato delle cose” su Rai 3. L’eurodeputata del Partito democratico aveva chiesto l’intervento della commissione di Vigilanza Rai denunciando l’inopportunità politica di ospitare un conduttore televisivogià sanzionato dall’Unione europea per la sua attività di propaganda putiniana. Infatti i beni in Europa di Solovyev sono stati congelati e gli è stato vietato l’ingresso in vari stati dell’Unione europea.Nella sua trasimissione su Rossiya Tv, il salotto dorato della propaganda putiniana, il conduttore si è rivolto a, pronunciando il primo insulto in italiano: La «sua bocca puzza di tirannia» e poi in: «Ecco cosa devi capire, miserabile bestia pietosa che vaia tutti i principi della democrazia europea».