L'oro di Filippo Rossi. La grande mostra in Fraternita

Nel Palazzo di, accanto alle stanze che ospitano la collezione Orodautore, è visitabile fino al 10 aprile la personale di, artista noto internazionalmente, intitolata non per caso Oro. Tesoro, Bellezza, Luce, Vita e curata da Timothy Verdon (catalogo Leonardo Libri Stampa). Voluta dalla Fondazione Guido d’Arezzo nell’ambito di Arezzo. Città del Vasari e in collaborazione con la Fondazione Arte Sacra Contemporanea, lasuggella l’"incontro" tra il maestro aretino e un artista contemporaneo che da tempo indaga il legame tra l’arte e il sacro, evocando in questa occasione la complessità di significati cheha avuto nei secoli. Nell’ arte di, mantenendo gli stessi intensi valori,viene declinato in astratto., che espone regolarmente dal 1994, è noto proprio per le sue icone astratte, definite anche icone di idee.