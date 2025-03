Ilgiorno.it - Lorenzo Bertocchi, il calvario del 13enne di Rezzato morto per il morso di una zecca. Il dolore dei genitori, il ricordo degli amici

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia – Nessuno, nel giro di un anno e mezzo, ha capito cosa avesse, unbrescianoper ildi unache gli ha trasmesso il batterio della malattia di Lyme. La procura di Genova ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, sul tragico decesso dell’adolescente che abitava a, 13mila abitanti a 10 chilometri da Brescia.sabato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stato trasferito tre giorni prima in condizioni già gravissime. Secondo le prime informazioni raccolte dalla pm Francesca Rombolà, che coordina l’indagine, prima di arrivare in Liguria era già stato visitato in quattro ospedali lombardi. Secondo quanto raccontato dai, il figlio non avrebbe mai avuto un problema di salute fino all’anno scorso: il sospetto è che i sintomi del giovane siano stati sottovalutati nei vari ospedali milanesi dove è stato visitato.