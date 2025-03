Amica.it - L’omaggio della principessa Kate alla regina Elisabetta e a Lady Diana

Middleton ha spesso reso omaggio attraverso abiti e accessoridefunta suocera,, e anche. In occasionecerimonia per il Commonwealth Day, la prima cui ha assistito in due anni, ha deciso di onorare entrambe puntando ancora una volta i gioielli.Lasi è presentata all’abbazia di Westminster indossando un cappotto rosso con fiocco realizzato dsartoria di fiducia Catherine Walker. Un look già sfoggiato in altre due occasioni, come è d’altronde uso di: la prima al concerto di Natale Together at Christmas del 2021, la seconda nel novembre del 2023 in occasionevisita di stato a Londra del presidenteCorea del Sud Yoon Suk-yeol.Middleton,e le perle gioielloA catalizzare l’attenzione, però, sono stati i gioielli: un choker di perle a quattro fili con fermaglio di diamanti appartenutodefunta, indossato anche ai funerali del principe Filippo estessa, e orecchini di perle a goccia che erano stati donatigioielleria Collingwood per il matrimonio con Carlo.