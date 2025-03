Gamberorosso.it - Lollobrigida lancia un grande evento dedicato all'agricoltura: dal 24 al 26 marzo a Roma

L'anniversario dei Trattati diè l'occasione per l'italiana di rimettersi in mostra, come già avvenuto durante Divinazione Expo, a Siracusa nel settembre 2024. Stavolta, lo scenario non è la Sicilia ma la Capitale. Nella Piazza della Repubblica, dal 24 al 26, il Masaf ha organizzatoÈ, un villaggio nel cuore di, per raccontare la centralità e la poliedricità dell’nella vita quotidiana di ognuno. Unimmersivo, come lo ha definito lo stesso ministro dell', Francesco, e aperto a tutti. Previsto anche un incontro, il giorno 25, tra il ministro e il commissario Ue all', Christophe Hansen.Uno spazio esperienzialePiazza della Repubblica si trasformerà in unspazio esperienziale, dove scoprire da vicino il mondo dell’in tutte le sue sfaccettature, tra tradizione e innovazione, sostenibilità e tecnologia, cultura e ricerca.