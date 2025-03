Cultweb.it - L’olio di fegato di merluzzo è davvero efficace contro il morbillo? Gli esperti hanno un’idea molto chiara

Leggi su Cultweb.it

Negli Stati Uniti, il recente aumento dei casi diha riacceso il dibattito su trattamenti alternativi alla vaccinazione. Robert F. Kennedy Jr., Segretario alla Salute degli Stati Uniti, e noto no vax, ha affermato chedidi, insieme ad alcuni farmaci, potrebbe essere un rimedio. Tuttavia, glismentiscono queste affermazioni, sottolineando che non vi sono prove scientifiche a supporto di questa ipotesi. L’unico metodo comprovato per prevenire ilrimane la vaccinazione con il vaccino MPR.didi, estratto daldelle specie Gadus morhua e Gadus macrocephalus tramite bollitura, purificazione e raffinazione, è un integratore alimentare noto per il suo alto contenuto di vitamina A, vitamina D e acidi grassi omega-3.