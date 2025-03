Amica.it - “LOL: Chi ride è fuori 5”: ci sono Enrico Brignano e Geppi Cucciari

(askanews) – Svelato il trailer della quinta stagione di LOL: Chi, il comedy show Original, prodotto in Italia, che sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo dal 27 marzo con i primi 5 episodi, e dal 3 aprile con l’ultimo. A sfidarsi per restare seri per sei ore consecutive, provando contemporaneamente a farre i loro avversari, stavolta ci saranno Federico Basso,, Flora Canto, Tommaso Cassissa, Raul Cremona,, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli e Alessandro Ciacci, vincitore della seconda stagione di LOL Talent Show: Chi fare è dentro.Chi riuscirà nell’impresa si aggiudicherà un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico che potrà scegliere. Ad osservare la gara comica dalla control room, nelle vesti di arbitri e conduttori, arrivano Alessandro Siani e Angelo Pintus.