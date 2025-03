Spazionapoli.it - L’offerta monstre avvicina Osimhen all’addio definitivo: svelato anche il possibile erede

Victore un futuro tutto da scrivere in vista della prossima sessione di mercato: offerta davvero importante per la SSC Napoli, per cui arrivano novitàsulfuturo sostituto del nigeriano.In attesa di capire come si chiuderà questa stagione, con le prossime dieci partite che designeranno in via definitiva la lotta per lo Scudetto, con il Napoli fortemente coinvolto con Inter e Atalanta, sono già partite le prime riflessione in casa azzurra in merito alla prossima estate. La sessione di mercato estiva sarà uno snodo cruciale per il progetto firmato Antonio Conte, che più volte ha fatto capire che, in prospettiva futura, la rosa va rinforzata concretamente.In primis, bisognerà capire come il club del presidente Aurelio De Laurentiis andrà a sostituire Khvicha Kvaratskhelia, la cui casella lasciata vuota a gennaio è stata momentaneamente occupata da Noah Okafor (arrivato in prestito dal Milan, ndr).