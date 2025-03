Lobo | James Gunn rivela il messaggio che ha ricevuto da Jason Momoa quando è diventato co-CEO dei DC Studios

Leggi su Cinefilos.it

ilche hadaco-CEO dei DCVerso la fine dell’anno scorso, uno dei segreti peggio custoditi del casting di Hollywood è stato finalmente confermatoè uscita la notizia cheavrebbe vestito i panni dinel DCU dopo aver interpretato Aquaman nell’ormai defunto “DCEU” della Warner Bros, e sarebbe apparso in Supergirl: Woman of Tomorrow.L’attore che ha fatto il suo ufficiale debutto nello star system con Game of Thrones ha accennato all’annuncio sui social media, seguito subito dopo dai media che hanno confermato la notizia.Ora, per celebrare l’anniversario della prima apparizione del personaggio sulla pagina,ha condiviso ildi testo che hadala mattina in cui è stato annunciato che avrebbe diretto i DCinsieme a Peter Safran.