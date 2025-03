Ilrestodelcarlino.it - Lo Zecchino d'Oro alla ricerca di nuove canzoni

Bologna, 11 marzo 2025 - Lod’Oro cerca autori e musicisti per i nuovi brani, in gara nella prossima edizione del festival di musica per bambini. Il bando è aperto e rivolto a “chiunque abbia nel cassetto una canzone adatta ai bambini”. Naturalmente, il brano deve essere originale e inedito, sia italiano sia in lingua straniera. Per partecipare è necessario inviare un file in formato mp3 con il canto del testo intero. Può essere eseguito, da una voce infantile o adulta, e accompagnato al pianoforte ochitarra. Oltre al brano in mp3, si devono allegare i file, in formato pdf, del testo, dello spartito e dei documenti richiesti. C’è tempo fino al 21 marzo per inviare tutto online, previa accettazione del regolamento,piattaforma: www.bandoautori.antoniano.it/. La giuria Una volta chiuso il bando – sono circa 400 le proposte di brani che arrivano ogni anno –, levengono valutate da una giuria di rappresentanti dei vari settori dell’Antoniano e da commissari esterni, provenienti dal mondo dell’informazione, della cultura, dell’educazione e della musica.