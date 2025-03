Ilfattoquotidiano.it - Lo standard (un po’ “maranza”) di Balenciaga, la sartorialità di Vivienne Westwood e l’ultima poesia di Jonathan Anderson per Loewe: cosa abbiamo visto e cosa ci è piaciuto di più alle sfilate di Parigi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

AllaFashion Week continua la riflessione degli stilisti sul senso del vestire contemporaneo. Complice la crisi nera delle vendite, il significato dell’abbigliamento è al centro dei pensieri sia dei manager, che devono far quadrare i conti dei marchi, che degli stilisti, i quali, trovandosi a lavorare schiacciati tra la pressione dei risultati e quella del delicato contesto geopolitico, non possono che interrogarsi su perché, come eindossiamo oggi. Ve ne avevamo parlato già qualche giorno fa in questo articolo e ora, sfilata dopo sfilata, il tema non fa che consolidarsi, confermando l’urgenza della moda di trovare la chiave di volta per uscire dallo stallo in cui è sprofondata.E la sfilata di, in fondo, è proprio questo: uno specchio, a volte deformante, della realtà che ci circonda, un invito a riflettere su chi siamo, su come ci vestiamo e suvogliamo comunicare attraverso i nostri abiti.