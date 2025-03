Ilrestodelcarlino.it - Lo stallo e le posizioni dei partiti. La sinistra "non si straccia le vesti". E Forza Italia piccona le opere green

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Passante Nord, Sud, di Mezzo. E poi un tocco. Dell’opera del nodo bolognese se ne parla da decenni, con accelerazioni e stop. Liti e rimpalli politici. Non è un caso che tra i consiglieri comunali e regionali – dopo il freno del ministro Matteo Salvini e l’attacco del sindaco Matteo Lepore in tandem con Viale Aldo Moro – l’opera della discordia continui a far discutere. Ma se il centrodestra rilancia il Passante Sud, il Pd difende il Passante di Mezzo, ladi Coalizione civica rilancia le compensazioni, c’è un elemento che accomuna tutti: alla fine questa infrastruttura non convince (quasi) nessuno. E il pensiero (che in diversi condividono) è che alla fine se anche il progetto fallirà non saranno in tanti a perderci il sonno. L’aladella maggioranza con il consigliere Detjon Begaj lo ammette: "Non può essere di certo Coalizione Civica che silesull’allargamento della tangenziale e dell’autostrada, che non è mai stato il nostro modello e tanto meno la nostra priorità.