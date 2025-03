Giornalettismo.com - Lo sapete che è importante cambiare la password WiFi del vostro router?

leè sempre cosa buona e giusta. Lo facciamo (o, almeno, viene consigliato dai più esperti) come buona pratica affinché gli accessi alle posizioni personali sui vari siti e piattaforme a cui siamo iscritti siano sempre sotto il nostro controllo. Ma c’è anche un’altra buona regola che, troppo spesso, viene sottovalutata, e riguarda gli strumenti che utilizziamo costantemente (in particolar modo, ma non solo, per quel che riguarda le reti domestiche o aziendali) per le nostre connessioni a Internet. Diventa, dunque,capire comeladel proprio. Cos’è ilCome difendere ilQoS eLEGGI ANCHE >gratis (e funzionante) nei piccoli Comuni italiani: i soldi arrivano dall’Europa Prima di passare alle istruzioni del caso, occorre fare una piccola panoramica partendo dalla definizione die mettendo in evidenza le principali differente con un modem.