Lo chef italiano che ha mollato l' Australia per aprire un ristorante in Molise

“Al Tetsuya's sono entrato da capopartita per arrivare alla posizione di junior sous. Lui (loTetsuya Wakuda, ndr) era in sede un paio di volte l'anno, il lavoro sull'aglio l'ho appreso da lui, come anche il dry aging sul pesce. E la disciplina sul lavoro, la dedizione, la precisione, l'importanza della materia prima”. Prima di approdare neldel celebregiapponese di Sydney e restarci per circa due anni Maurizio Labella, trentenne molisano di Isernia “nato cuoco” (“da piccolo preparavo la mia pastina da solo”), aveva già lavorato nel lussuoso Bennelong di Peter Gilmore alla Sydney Opera House. Appena ventenne dopo il diploma all'alberghiero di Villa Santa Maria (Chieti) il volo per Londra, cucine dell'Atelier de Joël Robuchon, inanellando negli anni a seguire nuove esperienze professionali nel fine dining, con Enrico Croatti al Dolomieu a Madonna di Campiglio, con Matteo Metullio a La Siriola di San Cassiano passando per altre cucine stellate.