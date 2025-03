Sololaroma.it - Liverpool-PSG, Streaming Gratis: il ritorno di Champions League in diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

La serata disi riaccende con le grandi stelle che sanno l’importanza delle ultime sfide. Una delle più attese è sicuramente quella trae PSG che ripartirà dal risultato di 1-0 per gli inglesi. Per questodegli ottavi di finale, dunque, i Reds dovranno provare non solo a mantenere intatto il risultato a proprio favore, ma anche a dimostrare di essere effettivamente la squadra da battere, quella che si è qualificata a questo punto della competizione da prima in classifica. Il PSG, d’altro canto, conosce bene la competizione e sa su quali punti focalizzarsi per provare a far male la compagine di Arne Slot, proprio come fatto nella gara di andata. Luis Enrique ha tra le sue mani il futuro della squadra parigina che, in caso di sconfitta, verrà eliminata dallae si ritroverebbe così a combattere solamente per il campionato di Ligue 1.