LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via

11.29 Dovrebbe essere volata: con il nostro Jonathan Milan favorito per la vittoria finale.11.27 Dopo la cronometro d'apertura di Lido di Camaiore la carovana si sposta verso Follonica: 192 chilometri non durissimi in programma.11.25 Buongiorno e benvenuti nella testuale della seconda della. La carovana lascia Camaiore per dirigersi verso Follonica in una frazione che misura 192 chilometri. Prima occasione per gli sprinter con Jonathan Milan parso già in gran forma nella cronometro che ha aperto la corsa dei due mari. Nei due precedenti arrivi di in quel di Follonica trionfarono Fabio Jakobsen e Jasper Philipsen, entrambi assenti.