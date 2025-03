Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan scalda il motore per la volata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della secondadella. La carovana lascia Camaiore per dirigersi verso Follonica in una frazione che misura 192 chilometri. Prima occasione per gli sprinter con Jonathanparso già in gran forma nella cronometro che ha aperto la corsa dei due mari.Nei due precedenti arrivi diin quel di Follonica trionfarono Fabio Jakobsen e Jasper Philipsen, entrambi assenti. Un solo GPM presente lungo il percorso, ovvero la salita di Canneto (4,6 km al 3,3% di pendenza media con punte al 9%). Scollinamento a 63 km dall’arrivo seguito dal tratto di avvicinamento al circuito finale con il primo passaggio sul traguardo a 18.1 km dalla conclusione. Gli sprinter avranno così occasione di studiare le ultime fasi che presenteranno lunghi rettilinei e diverse curve, l’ultima della quale a 350 metri dall’arrivo.