Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan implacabile in volata, Ayuso guadagna 1? su Tiberi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 14.3016:33 Termina qui la nostratestuale della secondadella. Appuntamento a domani con la terza frazione con un finale movimentato che potrebbe regalare qualche sorpresa. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.16.30 La nuova classifica generale, conche sale al 2° posto grazie agli abbuoni.hato 1? sugrazie all’abbuono al traguardo volante:1 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 4:57:302Jonathan Lidl – Trek 0:193Juan UAE Team Emirates – XRG 0:224 PRICE-PEJTERSEN Johan Alpecin – Deceuninck 0:285Antonio Bahrain – Victorious 0:296 GEE Derek Israel – Premier Tech 0:347 CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step 0:368 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Mobility 0:379 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:3810 ZIJLAARD Maikel Tudor Pro Cycling Team 0:4016:26 LA TOP TEN DELLA SECONDA1-Jonathan(ITA, Lidl – Trek) 4:45.