Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan imperioso in volata, perfetto il treno della Lidl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAPARIGI-NIZZA DALLE 14.3016:22 Seconda posizione per l’olandese Maikel Zijlaard, terzo il francese Paul Penhoet. E’ quinto Simone Consonni, che chiude alle spalle dell’olandese Olav Kooij dopo aver tirato la.16:21 Quarta vittoria in stagione per, che ringrazia il– Trek. Anche Simone Consonni dovrebbe aver ottenuto un ottimo piazzamento.VINCE DOMINANDO JONATHAN!!!16:19 Tre uomini davanti per Jonathan!ULTIMO CHILOMETRO!16:19 2 km all’arrivo e strada che si restringe. Ora una serie di curve, bisogna essere nelle prime posizioni già in questi frangenti.16:17 3 km al traguardo!-Trek e Uno-X Mobility a fare l’andatura.16:16 Rientra incredibilmente Groenewegen coadiuvato da due compagni di squadra.