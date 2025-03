Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Manuele Tarozzi in testa con 4 minuti di vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 14.3013.48 Foratura per l’irlandese Eddie Dunbar (Team Jayco Alula).13.45(VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) ha uninferiore ai 4.13.42 Team Visma e Lidl-Trek guidano il gruppo.13.38 Più di 50 chilometri all’unica salita di giornata: il Canneto (4.1 chilometri ad una pendenza media del 3,8%).13.35 Steven Kruijswijk (Team Visma Lease a Bike) guida il gruppo.13.32 Giovanni Lonardi è alla sua 200 gara nel Team Polti VisitMalta.13.29 12o chilometri alla conclusione.13.27è in fuga dal chilometro 4.13.24 Cresce leggermente ildel corridore italiano, ora a 4? e 15”.13.22 La frazione si concluderà molto probabilmente con la volata finale.13.18 La Lidl-Trek aumenta l’andatura nel gruppo.