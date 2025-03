Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Manuele Tarozzi all’attacco

12.19 In casa Italia proveranno a far bene anche Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) ed Enrico Zanoncello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).12.16 Parlando dei favoriti della quasi certa volata odierna, oltre a Jonathan Milan, spazio a Olav Kooij (Visma Lease a Bike), Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) e Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team).12.12guadagna ancora sfiorando i 4? di vantaggio.12.08 Davvero poco da segnalare in unacome quella odierna che appare, al momento, quasi di trasferimento.12.05 170 chilometri al traguardo.12.01guadagna 3'24" sul gruppo, ovvero è Maglia Azzurra virtuale.11.57 Vedremo se qualcuno proverà a raggiungereo se sarà una lunga cavalcata per l'atleta della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè.