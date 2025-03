Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la seconda frazione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 14.3011.37 Ecco che si muove un attaccante puro come Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).11.34 Prima parte di gara leggermente in salita, potrebbe formarsi subito la fuga di giornata.11.31UFFICIALMENTE LA!11.29 Dovrebbe essere volata: con il nostro Jonathan Milan favorito per la vittoria finale.11.27 Dopo la cronometro d’apertura di Lido di Camaiore la carovana si sposta verso Follonica: 192 chilometri non durissimi in programma.11.25 Buongiorno e benvenuti nellatestuale delladella.Buongiorno e benvenuti nellatestuale delladella. La carovana lascia Camaiore per dirigersi verso Follonica in unache misura 192 chilometri.