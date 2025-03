Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in tre al comando a 70 km dall’arrivo

14:50 Gruppo che transita ai -70 km. Tra qualche centinaia di metri inizierà la salita di Canneto. 4.1 km al 3,8% di pendenza medie e punte che sfiorano il 9% per questo primo GPM della.14:47 Si forma un terzetto aldella secondadella. In fuga gli italiani Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), Davide Bais (Team Polti VisitMalta) ed Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta).14:44 20 secondi separano Tarozzi dagli inseguitori. Ritardo del gruppo che torna ad aumentare e si assesta ad un minuto e 20 secondi.14:41 Cala ora l'andatura del plotone e provano ad evadere in due. Si tratta del duo del Team Polti VisitMalta composto da Davide Bais ed Alessandro Tonelli.