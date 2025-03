Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo aumenta l’andatura a 50 km dall’arrivo

15:28 Poco più di 20 km al primo passaggio sulla linea d'arrivo. Sprinter che avranno modo di visionare nuovamente gli ultimi fondamentali chilometri che porteranno alla probabilissima volata finale.15:25che vede i tre battistrada in questo lungo rettilineo che porta la corsa ai -45 km dal traguardo.15:24 Continua il lungo falsopiano in discesa che tra qualche km tornerà invece a salire leggermente. Fuga di giornata che si sta esaurendo.15:21 Anche gli uomini della INEOS Grenadiers presidiano le prime posizioni dela protezione di Filippo Ganna.15:18 Siamo a 50 km dal traguardo di questa secondadella. Al comando Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), Davide Bais (Team Polti VisitMalta) ed Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta).