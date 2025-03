Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ci avviciniamo alla volata, Milan sfida Koij e Magnier

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 14.3016:03 Andatura che si impenna. Ritmi folli dopo unasonnolenta caratterizzata purtroppo dal ritiro del francese Gaudu.16:00 Il gruppo è entrato nell’abitato di Follonica ed ha tagliato la linea d’arrivo. Inizia il circuito conclusivo di 18 km, suona la campana!15:57 20 km all’arrivo. Si avvicina una scontata. Ce ne saranno probabilmente tre in quest’edizione della.15:54 Rifornimento stavolta fortunatamente tranquillo e senza conseguenze per i corridori. In precedenza ricordiamo che ha pagato dazio David Gaudu. Il francese si è ritirato a margine della caduta occorsa a circa 40 km dal traguardo.15:51 Gruppo che è giunto a 25 km dall’arrivo. A breve l’ingresso nel circuito finale di Follonica.