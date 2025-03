Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Ayuso si prende un secondo allo sprint intermedio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 14.3014:41 Cala ora l’andatura del plotone e provano ad evadere in due. Si tratta del duo del Team Polti VisitMalta composto da Davide Bais ed Alessandro Tonelli.14:39 Accelerazione del gruppo in vista del traguardo volante che fa scendere il vantaggio di Tarozzi sotto il minuto.14:37 Gruppo regolato da Jonathan Milan e da Juan! Lo spagnolo dell’UAE Team Emirates- XRG siundi abbuono.14:35 Tarozzi porta a casa lodi Casino di Terra.14:33 Iniziata intanto la cronometro a squadre della Parigi-Nizza, che OA Sport offre come di consueto in.14:31 Si assottiglia il margine di Manuele Tarozzi, che tuttavia non avrà problemi ad aggiudicarsi il traguardo volante.