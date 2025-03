Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard farà il vuoto nella cronometro?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della terzadella. Le prime due tappe, entrambe risoltesi in volata, sono state preda del velocista Tim Merlier della Soudal Quick-Step. Il corridore belga guida la classifica generale con quattordici secondi sul francese Arnaud Démare della Arkéa – B&B Hotels e sull’altro corridore transalpino Emilien Jeanniere della Team TotalEnergies.La corsa entra finalmente nel vivo. Il calendario proponeai partecipanti uno snodo che potrebbe rappresentare il primo momento della verità in ottica vittoria finale, laa squadre, lunghezza 28,4 chilometri, che parte da Circuit Nevers Magny-Cours e arriva a Nevers.L’orgazione della corsa ha confermato, anche per quest’anno, la formula delle precedenti edizioni: si gareggia a squadre con il tempo che viene però preso sul primo corridore che taglia il traguardo.