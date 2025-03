Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: La XDS Astana Team conclude al dodicesimo posto

16:26 La Soudal Quick Step chiude decima a cinquanta secondi di ritardo dalla squadra vincitrice.16:24 Meno di due chilometri alla fine per la Soudal Quick Step.16:22 La XDSchiude dodicesima con il tempo di 31.29,57.16:21 Tim Merlier si stacca dalla squadra dopo aver completato il suo lavoro.16:20 Mancano cinque chilometri alla fine della prova della Soudal Quick Step .16:19 La Alpecin – Deceuninck finisce in sedicesima posizione con 31.58,21.16:17 Mancano 4,4 chilometri alla fine della prova dell'XDS.16:15 LaTotalEnergiesal tredicesimocon il tempo di 31.40,90.16:12 Undicesimo tempo all'intermedio per la Soudal Quick Step con 16.