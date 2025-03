Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la UAE Team Emirates -XRG chiude quarta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.3015:26 La UAE-XRGal quarto posto con quasi ventotto secondi di ritardo. 31.08,88 il tempo fissato quando Joao Almeida arriva al traguardo.15:25 Ha iniziato la sua fatica odierna la Intermarché – Wanty.15:24 LaVisma Lease a Bike fissa il miglior tempo al primo intermedio con 15.38,32.15:22 E’ iniziata la gara della Cofidis.15:21 Secondo tempo per la EF Education – EasyPost al primo intermedio con 15.47,81.15:19 Arriva al traguardo con il quarto tempo in 31.15,51 la Movistarchea quasi trentacinque secondi dal miglior crono.15:17 Al primo intertempo la Lidl – Trek fissa il terzo crono in 15.55,57 con nove secondi di distacco dal miglior tempo.