Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: La Red Bull BORA – hansgrohe chiude al terzo posto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.3015:51 La Cofidis arriva al traguardo con un minuto e ventiquattro secondi di ritardo. La formazione francese firma il dodicesimo tempo con 31.50,08.15:49 Al primo intermedio la Caja Rural – Seguros RGA fissa il sedicesimo crono con 17.05,60.15:47 E ‘iniziata la gara della Alpecin – Deceuninck.15:47 Arriva al traguardo con iltempo la Redche ferma il cronometro su 30.51,46.15:45 All’intermedio undicesimo tempo per la Arkéa – B&B Hotels con il crono di 16.11,49.15:44 Prende il via la prova della Team TotalEnergies.15:43 La Intermarché – Wanty fissa il quattordicesimo tempo all’intermedio con il crono di 16.42,12.15:40 56.235 km/h l’impressionante velocità media messa a referto dalla Team Visma Lease a Bike.